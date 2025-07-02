Почему в Бразилии говорят на португальском языке – это началось сотни лет назад

Португальский язык - официальный язык Бразилии. Им владеет практически все население страны.

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Почему в Бразилии говорят на португальском языке / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Пиксомикс"

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Какой язык считается официальным в Бразилии

Почему бразильцы говорят на португальском языке

Особенности португальского языка в Бразилии

Бразилия - многоязычная страна, в которой в настоящее время говорят более чем на 300 языках, как иммигрантских, так и аборигенных. Ещё более 120 языков исчезло за последние столетия. Главред расскажет, какой язык является основным языком страны.

Автор Youtube-канала "Пиксомикс" также рассказал, почему в Бразилии говорят на португальском языке.

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Какой язык считается официальным в Бразилии

Португальский язык - официальный язык Бразилии. Им владеет практически все население страны (191 миллион на 2009 год), за исключением лишь некоторых индейцев из неконтактных племён. Это единственный язык, используемый в государственных учреждениях, большинстве школ, газет, на радио и телевидении.

Бразилия - самая крупная в мире и единственная в Америке португалоязычная страна, окружённая в основном испаноязычными странами.

Почему бразильцы говорят на португальском языке

В Бразилии говорят на португальском языке, потому что страна была португальской колонией в течение нескольких столетий. В 1500 году португальские мореплаватели прибыли в Бразилию и начали колонизацию, что привело к распространению португальского языка. Несмотря на то, что Бразилия обрела независимость в 1822 году, португальский язык остался официальным и наиболее широко распространенным языком страны.

Португальская колонизация Бразилии началась в XVI веке и продолжалась несколько столетий. В течение этого времени португальцы активно осваивали территорию, строили поселения и внедряли свой язык.

В Бразилии до прибытия европейцев не существовало единого доминирующего коренного языка. Были различные индейские языки, но они не были объединены в единую систему.

Договор, заключенный между Испанией и Португалией, разделил мир за пределами Европы на сферы влияния, и Бразилия досталась Португалии.

В период колонизации португальский язык стал языком администрации, образования и торговли, что способствовало его распространению. Позже, даже после обретения независимости, португальский язык остался языком большинства населения.

Особенности португальского языка в Бразилии

Бразильский португальский отличается от европейского португальского по нескольким аспектам: произношение более открытое, используются уникальные обороты речи и слова, заимствованные из местных языков, африканских диалектов и даже языков европейских иммигрантов.

Понимание языковой ситуации в Бразилии важно не только для туристов и иммигрантов, но и для бизнесменов, исследователей, дипломатов и всех, кто вступает в взаимодействие с этой страной. Язык - это ключ к культуре, пониманию обычаев, ведению переговоров и налаживанию устойчивых связей.

Смотрите видео о том, почему в Бразилии говорят на португальском языке:

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