Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Дарья Пшеничник
31 марта 2026, 11:47обновлено 31 марта, 12:49
З 1 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром "Оберіг", Налоговой службой и Пенсионным фондом.
мобилизация
Мобилизация в Украине с 1 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • Как цифровизация меняет мобилизацию в Украине
  • Из-за чего могут аннулировать бронирование с 1 апреля
  • Появятся ли электронные повестки в "Резерв+" в апреле
  • Начнется ли с 1 апреля реформа процесса мобилизации
  • Как в ВСУ оценивают состояние мобилизации

видео дня

С 1 апреля 2026 года в Украине произойдут некоторые изменения в мобилизационном процессе, в частности из-за цифровизации и внедрения новых проверок. Эти меры призваны уменьшить риски фальсификаций и повысить прозрачность процедур. Обновление касается не только проверок бронирования, но и изменений в электронном военном учете.

Главред собрал главные нововведения в процессе мобилизации, которые ожидают украинцев с 1 апреля.

Цифровизация мобилизационного процесса: автоматические проверки бронирования

Мобилизация в Украине постепенно цифровизируется. С 1 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром "Оберіг", Налоговой службой и Пенсионным фондом. Благодаря этому государственные органы смогут быстро проверять данные о военнообязанных и фиксировать фальшивые документы или трудоустройство.

Анна Даниель, адвокат кандидат юридических наук, пояснила в комментарии "Новини.LIVE", что в рамках нововведений государство будет проверять несколько важных аспектов:

  • Уровень зарплаты - соответствует ли она установленным лимитам для "критически важных предприятий".
  • Уплата ЕСВ - бронирование будет автоматически аннулировано, если предприятие имеет задолженность или работник не получает реальную зарплату.
  • Реальность штата - проверка на соответствие лимиту военнообязанных на предприятии.

По словам адвоката, эти нововведения уменьшат очереди, сократят коррупционные риски и обеспечат прозрачность процесса бронирования. В то же время она отмечает, что с принятием этих изменений становится почти невозможно скрыться от государственной системы.

Правила бронирования от мобилизации / Инфографика: Главред

Электронные повестки: станут ли реальностью

В соцсетях активно обсуждается вопрос возможности получения электронных повесток через приложение "Резерв+". Однако Министерство обороны Украины опровергло эти слухи, заявив, что в апреле 2026 года электронные повестки не будут отправляться.

"Повесток в „Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", - отметили представители Министерства обороны в комментарии ТСН.

Они также подчеркнули, что в украинском законодательстве нет понятия "электронная повестка", поэтому ни Минобороны, ни другие государственные органы не могут создавать или отправлять такие документы.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Возможно ли введение электронных повесток в будущем

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН отметил, что теоретически внедрение функционала электронных повесток все же возможно.

"Если будут внесены изменения подзаконными актами, то органы государственной власти, такие как Минобороны или Вооруженные Силы Украины, смогут отправлять повестки через электронные средства связи", - объяснил он.

По словам адвоката, сейчас есть нормы в законодательстве, которые позволяют подписывать повестки электронной подписью, и военнообязанные могут сообщать органы ТЦК, если имеют электронную почту. Однако самая большая проблема заключается в подтверждении факта получения повестки, что может стать препятствием для введения электронного формата.

Начнется ли с 1 апреля реформа процесса мобилизации

Информация о якобы старте реформы мобилизационного процесса с 1 апреля не соответствует действительности. В Министерстве обороны подчеркивают, что изменения еще прорабатываются, а их финальный вариант представят публично после завершения подготовки.

Об этом Укринформу сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, подчеркнув, что работа идет планово и без спешки. По его словам, трансформация системы требует продуманных решений и не может запускаться "с колес".

"Реформа ТЦК - это сложный и многослойный вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход.

Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Скоро начнем публично презентовать конкретные шаги", - отметил Мойсюк.

По его словам, будущие изменения в работе ТЦК должны быть последовательными и хорошо продуманными. Реформа предусматривает четкую логику действий, прозрачность всех процессов и использование современных технологических решений. После проведения аудита специалисты сформируют пакет предложений, который поможет устранить давние системные недостатки и одновременно усилить обороноспособность и эффективность армии.

Мобилизация в Украине: оценка главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский оценил состояние мобилизации в Украине на 6-7 из 10. В интервью телеканалу ICTV он отметил, что больше всего на фронте ощущается нехватка подготовленных военнослужащих. Сырский подчеркнул важность "комфортного" проведения мобилизации для тех, кого мобилизуют в войско. Это позволит минимизировать нарушения законодательства во время мобилизационных процедур.

"Мобилизация - это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил. И тут наша задача, чтобы этот процесс происходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в войско", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что хотелось бы больше качества подготовки военных и мотивированных людей.

По его мнению, справедливость мобилизации заключается в том, чтобы "все граждане выполнили свой военный долг" без исключений, и не было бы разделения на тех, кто подлежит мобилизации, и тех, кто пытается избежать службы.

"Моральный стимул должен быть и осознание своего долга", - добавил он, призывая мужчин, которые избегают мобилизации, выполнить свой гражданский долг.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Изменения в мобилизации: усиление контроля

Так что в Украине с 1 апреля 2026 года вводятся изменения в мобилизационном процессе, которые включают более жесткий контроль за предприятиями, бронирующими персонал. Проверки будут проводиться чаще, а информация о военнообязанных будет сверяться между разными государственными базами.

Особое внимание уделяется "фиктивным трудоустройствам" и "поддельным документам" для уклонения от мобилизации. Проверки будут касаться таких ситуаций, как фиктивный уход за родственниками или сомнительные медицинские справки. Теперь подать заявку на освобождение стало легче, но доказать ее обоснованность стало намного сложнее.

Также будет пересмотрен статус предприятий, которые получают право на бронирование своих работников. Это позволит искоренить случаи фиктивного трудоустройства, которые ранее позволяли уклоняться от мобилизации.

Выводы

Мобилизация в Украине с апреля 2026 года существенно меняется благодаря цифровизации процессов. В частности, вводятся автоматические проверки и электронный военный учет, что будет способствовать прозрачности и уменьшению коррупционных рисков. В то же время вопрос введения электронных повесток на данный момент остается на стадии обсуждения, и официально их отправлять через приложения, как "Резерв+", пока не планируется.

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:29Синоптик
Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:47Война
Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:37Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

Реклама
11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Реклама
09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить клубнику на неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

Реклама
01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

00:08

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

30 марта, понедельник
23:44

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

23:18

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:13

Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

23:10

Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

22:33

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:12

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять