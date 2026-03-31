Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в 'Резерв+'

З 1 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром "Оберіг", Налоговой службой и Пенсионным фондом.

Мобилизация в Украине с 1 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

С 1 апреля 2026 года в Украине произойдут некоторые изменения в мобилизационном процессе, в частности из-за цифровизации и внедрения новых проверок. Эти меры призваны уменьшить риски фальсификаций и повысить прозрачность процедур. Обновление касается не только проверок бронирования, но и изменений в электронном военном учете.

Главред собрал главные нововведения в процессе мобилизации, которые ожидают украинцев с 1 апреля.

Цифровизация мобилизационного процесса: автоматические проверки бронирования

Мобилизация в Украине постепенно цифровизируется. С 1 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром "Оберіг", Налоговой службой и Пенсионным фондом. Благодаря этому государственные органы смогут быстро проверять данные о военнообязанных и фиксировать фальшивые документы или трудоустройство.

Анна Даниель, адвокат кандидат юридических наук, пояснила в комментарии "Новини.LIVE", что в рамках нововведений государство будет проверять несколько важных аспектов:

Уровень зарплаты - соответствует ли она установленным лимитам для "критически важных предприятий".

- соответствует ли она установленным лимитам для "критически важных предприятий". Уплата ЕСВ - бронирование будет автоматически аннулировано, если предприятие имеет задолженность или работник не получает реальную зарплату.

- бронирование будет автоматически аннулировано, если предприятие имеет задолженность или работник не получает реальную зарплату. Реальность штата - проверка на соответствие лимиту военнообязанных на предприятии.

По словам адвоката, эти нововведения уменьшат очереди, сократят коррупционные риски и обеспечат прозрачность процесса бронирования. В то же время она отмечает, что с принятием этих изменений становится почти невозможно скрыться от государственной системы.

Электронные повестки: станут ли реальностью

В соцсетях активно обсуждается вопрос возможности получения электронных повесток через приложение "Резерв+". Однако Министерство обороны Украины опровергло эти слухи, заявив, что в апреле 2026 года электронные повестки не будут отправляться.

"Повесток в „Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", - отметили представители Министерства обороны в комментарии ТСН.

Они также подчеркнули, что в украинском законодательстве нет понятия "электронная повестка", поэтому ни Минобороны, ни другие государственные органы не могут создавать или отправлять такие документы.

Возможно ли введение электронных повесток в будущем

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН отметил, что теоретически внедрение функционала электронных повесток все же возможно.

"Если будут внесены изменения подзаконными актами, то органы государственной власти, такие как Минобороны или Вооруженные Силы Украины, смогут отправлять повестки через электронные средства связи", - объяснил он.

По словам адвоката, сейчас есть нормы в законодательстве, которые позволяют подписывать повестки электронной подписью, и военнообязанные могут сообщать органы ТЦК, если имеют электронную почту. Однако самая большая проблема заключается в подтверждении факта получения повестки, что может стать препятствием для введения электронного формата.

Начнется ли с 1 апреля реформа процесса мобилизации

Информация о якобы старте реформы мобилизационного процесса с 1 апреля не соответствует действительности. В Министерстве обороны подчеркивают, что изменения еще прорабатываются, а их финальный вариант представят публично после завершения подготовки.

Об этом Укринформу сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, подчеркнув, что работа идет планово и без спешки. По его словам, трансформация системы требует продуманных решений и не может запускаться "с колес".

"Реформа ТЦК - это сложный и многослойный вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход.

Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Скоро начнем публично презентовать конкретные шаги", - отметил Мойсюк.

По его словам, будущие изменения в работе ТЦК должны быть последовательными и хорошо продуманными. Реформа предусматривает четкую логику действий, прозрачность всех процессов и использование современных технологических решений. После проведения аудита специалисты сформируют пакет предложений, который поможет устранить давние системные недостатки и одновременно усилить обороноспособность и эффективность армии.

Мобилизация в Украине: оценка главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский оценил состояние мобилизации в Украине на 6-7 из 10. В интервью телеканалу ICTV он отметил, что больше всего на фронте ощущается нехватка подготовленных военнослужащих. Сырский подчеркнул важность "комфортного" проведения мобилизации для тех, кого мобилизуют в войско. Это позволит минимизировать нарушения законодательства во время мобилизационных процедур.

"Мобилизация - это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил. И тут наша задача, чтобы этот процесс происходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в войско", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что хотелось бы больше качества подготовки военных и мотивированных людей.

По его мнению, справедливость мобилизации заключается в том, чтобы "все граждане выполнили свой военный долг" без исключений, и не было бы разделения на тех, кто подлежит мобилизации, и тех, кто пытается избежать службы.

"Моральный стимул должен быть и осознание своего долга", - добавил он, призывая мужчин, которые избегают мобилизации, выполнить свой гражданский долг.

Изменения в мобилизации: усиление контроля

Так что в Украине с 1 апреля 2026 года вводятся изменения в мобилизационном процессе, которые включают более жесткий контроль за предприятиями, бронирующими персонал. Проверки будут проводиться чаще, а информация о военнообязанных будет сверяться между разными государственными базами.

Особое внимание уделяется "фиктивным трудоустройствам" и "поддельным документам" для уклонения от мобилизации. Проверки будут касаться таких ситуаций, как фиктивный уход за родственниками или сомнительные медицинские справки. Теперь подать заявку на освобождение стало легче, но доказать ее обоснованность стало намного сложнее.

Также будет пересмотрен статус предприятий, которые получают право на бронирование своих работников. Это позволит искоренить случаи фиктивного трудоустройства, которые ранее позволяли уклоняться от мобилизации.

Выводы

Мобилизация в Украине с апреля 2026 года существенно меняется благодаря цифровизации процессов. В частности, вводятся автоматические проверки и электронный военный учет, что будет способствовать прозрачности и уменьшению коррупционных рисков. В то же время вопрос введения электронных повесток на данный момент остается на стадии обсуждения, и официально их отправлять через приложения, как "Резерв+", пока не планируется.

