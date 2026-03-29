Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

Инна Ковенько
29 марта 2026, 19:23
Но на данный момент эти "интересные и полезные" предложения США "пока не реализуются".
В Кремле заявили о "интересных" предложениях США по Украине

  • Ушаков заявил, что у США есть несколько "интересных" идей по завершению войны
  • РФ призывает США оказывать давление на Киев в вопросе мирного соглашения

В Кремле заявили, что США якобы сделали Москве ряд "интересных" предложений по завершению войны в Украине, которые там назвали "полезными".

Такое заявление сделал помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, не раскрыв конкретного содержания этих инициатив. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"США высказали несколько довольно интересных и, можно сказать, полезных идей и предложений", — отметил Ушаков.

Он добавил, что на данный момент эти "интересные и полезные" предложения США "пока не реализуются".

В то же время представитель Кремля заявил, что Вашингтон якобы имеет возможность "повлиять" на Киев, если пожелает.

"Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально надавить и повлиять на Киев. Знаете, я, возможно, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег", — заявил Ушаков.

В Москве таким образом фактически подчеркивают свою позицию относительно роли Вашингтона как ключевого игрока в переговорах.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут согласиться предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев пойдет на уступки и передаст России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, заявив, что утверждение о привязке гарантий безопасности к выходу Украины из Донбасса не соответствует действительности.

Переговоры между украинской и американской сторонами о завершении войны были содержательными, однако пока не дали конкретных результатов. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, главным препятствием для прогресса остается Россия.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов

Читайте также:

О личности: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

18:10Синоптик
Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:20Украина
Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

19:57

Гороскоп на завтра, 30 марта: Водолеям - разочарование, Козерогам - награда

19:23

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

18:56

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

18:36

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

18:10

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
17:54

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

17:42

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

17:05

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

17:01

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

Реклама
16:53

5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

16:46

"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

16:25

Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

16:20

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:04

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчасВидео

15:45

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

15:39

"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

15:37

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

15:29

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

14:57

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

14:40

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там былоВидео

Реклама
14:28

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

14:21

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

14:16

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

13:28

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

12:57

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

12:56

Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

12:56

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

12:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

12:41

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

12:34

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

12:11

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

12:02

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

11:28

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

10:55

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Реклама
07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

