Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

Но на данный момент эти "интересные и полезные" предложения США "пока не реализуются".

В Кремле заявили о "интересных" предложениях США по Украине

Кратко:

Ушаков заявил, что у США есть несколько "интересных" идей по завершению войны

РФ призывает США оказывать давление на Киев в вопросе мирного соглашения

В Кремле заявили, что США якобы сделали Москве ряд "интересных" предложений по завершению войны в Украине, которые там назвали "полезными".

Такое заявление сделал помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, не раскрыв конкретного содержания этих инициатив. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"США высказали несколько довольно интересных и, можно сказать, полезных идей и предложений", — отметил Ушаков.

Он добавил, что на данный момент эти "интересные и полезные" предложения США "пока не реализуются".

В то же время представитель Кремля заявил, что Вашингтон якобы имеет возможность "повлиять" на Киев, если пожелает.

"Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально надавить и повлиять на Киев. Знаете, я, возможно, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег", — заявил Ушаков.

В Москве таким образом фактически подчеркивают свою позицию относительно роли Вашингтона как ключевого игрока в переговорах.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут согласиться предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев пойдет на уступки и передаст России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, заявив, что утверждение о привязке гарантий безопасности к выходу Украины из Донбасса не соответствует действительности.

Переговоры между украинской и американской сторонами о завершении войны были содержательными, однако пока не дали конкретных результатов. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, главным препятствием для прогресса остается Россия.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Читайте также:

О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

