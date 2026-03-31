Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

По словам эксперта, ключевым показателем слабости является тотальная ложь, сопровождающая каждое публичное выступление российского президента.

Чего боится Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Путин действует из страха и неуверенности

Российская система трещит под давлением лжи

2026 год может стать переломным для режима

2026 год может стать переломным для страны-агрессора России. В высших эшелонах власти накапливается напряжение, а сам кремлевский диктатор Владимир Путин демонстрирует признаки глубокого внутреннего кризиса.

Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Он подчеркнул, что нынешнее поведение российского президента свидетельствует о страхе и потере контроля. Он отметил, что Путин пытается создать образ "сильного лидера", хотя реальность стремительно разрушает этот фасад.

"Это видно из действий Путина, когда он пытается подать себя ковбоем, стреляющим с бедра. Это первый признак того, что ситуация ужасна, и выпутаться из нее невозможно", — пояснил Милов.

По его словам, ключевым индикатором слабости является тотальная ложь, сопровождающая каждое публичное появление российского президента. Милов подчеркнул, что Путин фактически живет в режиме непрерывной информационно-психологической операции, пытаясь убедить общество в собственных успехах, которых на самом деле нет.

Отдельно он обратил внимание на кадровый голод в российской армии, из-за которого власть прибегает к манипуляциям со студентами, предлагая им "безопасные" роли в якобы беспилотных подразделениях. По мнению Милова, это свидетельствует о системном кризисе, охватившем всю страну.

Самый большой страх Путина, по словам эксперта, — это последствия собственных решений. Он не может остановить войну, потому что понимает, что это поставит под угрозу его личную безопасность.

"Он не может остановиться, потому что понимает, что все закончится тем, что его повесят", — заявил Милов, добавив, что именно страх толкает Путина к все более агрессивным действиям.

Милов также обратил внимание на атмосферу на совещаниях в Кремле: министры, по его словам, прекрасно осознают, в каком направлении движется страна, но не решаются озвучить реальное положение дел.

Эксперт убежден, что 2026 год может стать моментом, когда накопившиеся противоречия в российской системе власти выйдут наружу, а внутренние процессы — резко ускорятся.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Возможность переворота в РФ — новости по теме

Российский оппозиционер Игорь Эйдман говорил, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Путина.

По его мнению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

"Я не исключаю, что есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты уже есть и кандидат в преемники Путина", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.

Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявляла, что в окружении Путина распространено магическое мышление. В частности, в Кремле царит полное мракобесие с экстрасенсами, астрологами, шаманами и другими подобными практиками, к которым КГБ, по ее словам, прибегало еще с давних времен.

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

