Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

Кратко:
- Беспилотники уже 7 дней подряд атакуют Ленинградскую область
- В РФ говорят, что в Ленинградской области ночью было сбито 38 дронов
В ночь на вторник, 31 марта, беспилотники в очередной раз атаковали Ленинградскую область РФ, в порту Усть-Луга есть повреждения.
По данным Shot, ночью жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ночью было сбито 38 дронов, атака еще продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.
"В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых - дети. Угрозы жизни нет", - заявил Дрозденко.
Утверждается, что беспилотники уже 7 дней подряд атакуют Ленинградскую область.
В ночь на 29 марта возник пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников.
Как писал Главред, ранее беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.
Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.
