Украинцев призывают брать в военкоматы меддокументы: для чего

Украинци, которых вызвали в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), должны брать с собой мэддокументы для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Как сообщил в эфире телемарафона руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, военнообязанные граждане самостоятельно должны посетить военкоматы.
Он напомнил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.
"Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои личные данные", - сказал Фитьо.
Если гражданин долгое время не появляется в ТЦК и СП - актуальность информации о его пригодности к военной службе теряется. Поэтому во время посещения ТЦК по месту своего проживания нужно сразу брать документы, подтверждающие право на отсрочку (в случае наличия такового).
Также украинцам советуют брать с собой свои медицинские документы, поскольку не исключено, что граждан сразу направят на прохождение ВВК, ведь пригодность к военной службе по состоянию здоровья является одним из основных военно-учетных данных.
"К сожалению, бывают случаи, когда человек по имеющейся у ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить. Это все нужно для того, чтобы ресурсы, которые есть в ТЦК и СП, использовались правильно", - пояснил Фитьо.
Мобилизация в Украине
Военное положение и всеобщая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023 года.
Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и встать на воинский учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.
Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности.
Мобилизовать могут граждан, которые годны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки.
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