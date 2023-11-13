Украинцев призывают брать в военкоматы меддокументы: для чего

В командовании напомнили, что военнообязанные должны самостоятельно посещать ТЦК и обновлять личную информацию.

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Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинци, которых вызвали в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), должны брать с собой мэддокументы для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как сообщил в эфире телемарафона руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, военнообязанные граждане самостоятельно должны посетить военкоматы.

Он напомнил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.

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"Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои личные данные", - сказал Фитьо.

Если гражданин долгое время не появляется в ТЦК и СП - актуальность информации о его пригодности к военной службе теряется. Поэтому во время посещения ТЦК по месту своего проживания нужно сразу брать документы, подтверждающие право на отсрочку (в случае наличия такового).

Также украинцам советуют брать с собой свои медицинские документы, поскольку не исключено, что граждан сразу направят на прохождение ВВК, ведь пригодность к военной службе по состоянию здоровья является одним из основных военно-учетных данных.

"К сожалению, бывают случаи, когда человек по имеющейся у ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить. Это все нужно для того, чтобы ресурсы, которые есть в ТЦК и СП, использовались правильно", - пояснил Фитьо.

Военное положение и всеобщая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023 года.

Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и встать на воинский учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.

Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности.

Мобилизовать могут граждан, которые годны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки.

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