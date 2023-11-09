Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

Бывшая нардеп и языковед Ирина Фарион, которая влипла в языковой скандал из-за своих громких высказываний о русскоязычных украинцах, может потерять свою работу во Львовской политехнике. Студенты этого высшего учебного заведения требуют ее освобождения. На это уже отреагировало Министерство образования и науки Украины, сообщает Суспільне.
В ответе на информационный запрос МОН Украины поддержало увольнение Фарион и прекращение сотрудничества с ней. В министерстве отметили, что преподаватель может влиять на личности и мировоззрение студентов, а Фарион "не разделяет фундаментальные ценности относительно достоинства человека и уважения к защитникам".
"Министерство поддерживает требования студентов к ЗВО не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальных ценностей, таких как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам", - говорится в ответе на запрос.видео дня
По данным Суспільного, во Львовской политехнике заявили, что учебное заведение якобы не несет ответственности за то, что говорят преподаватели и студенты вне стен заведения.
Скандальные высказывания Фарион
Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.
После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.
8 ноября стало известно о том, что Фарион влипла в новый скандал. Украинский языковед Ирина Фарион жестко обозвала украинцев, которые общаются на русском языке. Она назвала их "внутренними врагами", "дикарями" и "дьяволами с рогами и копытами". К тому же Фарион заявила, что "борьба внутри страны важнее борьбы на "нуле".
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