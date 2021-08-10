"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль

Ирина Фарион / УНИАН

Фотография украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене. является проявлением "аморальности и дикости", заявила бывшая нардеп от Свободы Ирина Фарион.

"Спорт, как и религия, как любая другая сфера жизнедеятельности, политическая категорией. И то, что сделала эта спортсменка – она на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад. Потому что, как говорил великий Аристотель – "Если ты не уважаешь родителей своих, то ничего не доказывай, просто карай", – сказала она в эфире телеканала НТА.

Экс-нардеп также предложила Национальному олимпийскому комитету Украины отдать обратно медаль, завоеванную Магучих

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Она подчеркнула, что своей "аморальной выходкой" Магучих показала всему миру коллаборационизм, всё ещё процветающий в Украине.

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"Это публичная демонстрация коллаборационизма. Это ещё одно свидетельство ничего того, что тело без идеи не стоит, это просто мусор. И этот человек этот мусор тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я публично обращаюсь к ней – если бы ты, баба, имела ребёнка, и его убили бы, ты бы обнималась с убийцей? Это, с одной стороны, из сферы самого дикого уродства. А с другой стороны, это подтверждает господство глобальной идеологии либерализма, где абсолютно размыта мораль, где нет тех рубиконов в отношениях с людьми", – добавила Фарион.

Ранее сообщалось о том, что Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

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Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.