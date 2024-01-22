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"Гринкевича московиты задержали": скандальная Фарион внезапно набросилась на ГБР

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2024, 20:10
Скандальную языковеду раздражало то, что правоохранители обращались к Гринкевичу на русском языке.
Фарион, Гринкевич
Фарион негативно высказалась из-за видео с задержанием Гринкевича / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГБР

Скандальная языковед Ирина Фарион, которая известна своими циничными высказываниями о русскоязычных украинских военных, внезапно набросилась на Государственное бюро расследований. Ей не понравилось то, что она услышала на видео, на котором зафиксирован момент задержания Романа Гринкевича. Фарион возмутило то, что правоохранитель обращался к подозреваемому на русском языке.

На видео, которое опубликовало государственное бюро расследований, слышно, что к Гринкевичу обращаются по-русски и просят назвать "фамилию, имя, отчество" и "дату рождения".

"Какого черта задержатель Гринкевича вещает на языке врага? Так его московиты задержали? Или полиции закон неписан", - заявила Фарион.

видео дня

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на это замечание и призвал правоохранителей соблюдать положения закона о госязыке.

"Собираем дополнительные материалы, а тем временем надеемся на официальный комментарий Бюро. Думаю, они должны были бы это объяснить также, причем в первую очередь", — сказал он.

Советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила hromadske о том, что с этими правоохранителями уже "провели воспитательную работу".

"Очень спешили. Провели воспитательную работу, все исправили", - сказала Сапьян.

На YouTube-канале ГБР выдали старое видео и добавили новое с субтитрами на украинском.

Дело Гринкевича

В конце декабря работники ДБР задержали Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн.

По данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

Всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

18 января в Государственном бюро расследований заявили, что Гринкевич-младший сбежал. Позже стало известно о том, что 22 января его задержали.

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война в Украине Ирина Фарион ГБР новости Украины
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