Россиян взорвали вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали мощного удара на юге

В эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, сообщили в ГУР.

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В Мелитополе прогремели взрывы / gur.gov.ua

На территории временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в пятницу, 22 марта, произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике", - сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

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Точные потери врага уточняются, заключили в ГУР.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.

Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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