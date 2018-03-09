"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tina_karol/instagram
"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео
tinakarol_fantina/instagram
Популярная украинская певица
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Съемки "Интонаций Тины Кароль" проходили в львовском Оперном театре, киевской оранжере и, литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины. Некоторые сцены снимали с вертолета.
Помимо интервью артистки в картину также вошел музыкальный visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из ее нового альбома. Все видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки.
Интонации Тины Кароль: смотреть фильм онлайн
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