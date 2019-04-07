Новый дипломатический скандал: Будапешт обвинил Киев в антивенгерских шагах

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

В связи с запретом на въезд на Закарпатье лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии.

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, в разговоре с послом, назвал шаг украинской власти неприемлемым.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг" – сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Напомним, ранее в Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу языка в образовании.