Скандал с Венгрией: в Госпогранслужбе пояснили свои действия

В Украину не пустили члена союза венгров Румынии Хунора Келемена / dpsu.gov.ua

Члена Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена не пустили в Украину в соответствии с поручением правоохранителям.

Такую информацию озвучил в комментарии Громадському спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, украинские пограничники на пункте пропуска Тиса выполняли поручения "одного из правоохранительных органов Украины относительно запрета ему в въезде".

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну Хунору Келемену.