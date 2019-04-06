Астролог рассказал о планах Путина на Донбассе

Астролог Влад Росс объяснил, для чего Россия собирается провести перепись населения в ОРДЛО / beztabu.net

На Донбассе Россия будет действовать так же, как и в Южной Осетии и Абхазии – она попытается всем местным жителям раздать российские паспорта. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"И делаться это будет только с одной целью. На Донбассе, как известно, до сих пор остается масса людей, которые остаются гражданами Украины, то есть обладают украинскими паспортами, потому получают две пенсии: получив пенсию на оккупированной территории, они едут на украинскую территорию за украинской пенсией. Естественно, Россия хочет точно понимать, какое население на Донбассе, сколько его, сколько пенсионеров, какое количество там пророссийски настроенных граждан. Исходя из этих данных в дальнейшем будет планироваться российский бюджет. Ведь денег в России все меньше и меньше, соответственно, выбрасывать бюджетные средства не известно на что, ей сложно", - отметил он.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везениеРосс добавил, что через пару лет в России может произойти экономический обвал, и ей будет не до Донбасса.

"Можно быть спокойными на тот счет, что Россия точно не включит Донбасс в свой состав. Наоборот, она будет искать способы сплавить Донбасс Украине, то есть оставить оккупированную территорию в составе нашего государства и постоянно поддерживать там конфликт", - заявил астролог.

По словам астролога, Путину нужен "кровоточащий" Донбасс как гарантия того, что Украина не вступит в НАТО.

"Как известно, в НАТО не принимают страны, на территории которых идет вооруженный конфликт и у которых есть неразрешенные территориальные споры. Так, например, ни Грузию, ни Молдову не примут в Альянс, пока они не решат свои территориальные проблемы, либо пока не изменится Устав НАТО. К тому же, есть вероятность того, что НАТО вообще может развалиться", - резюмировал эксперт.

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