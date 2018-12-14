"Буряты будут впереди": на росТВ устроили перепалку из-за войны на Донбассе

программа "60 минут" / скриншот из видео

Во время эфира пропагандистского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" вспыхнула словесная перепалка между депутатом Госдумы РФ Юрием Афониным и политологом Андреем Окарой на тему военного конфликта между РФ и Украиной.

Афонина пытался убедить ведущих и зрителей, что "Россия никогда не пойдет с войной против Украины". В ответ Окара напомнил ему, что военный конфликт между странами продолжается уже пятый год подряд.

Кроме того, политолог лишний раз поднял тему тактики "ихтамнет" РФ на украинском Донбассе. "Поэтому впереди россиян, как обычно, будут буряты", —саркастики подытожил Окара.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на росТВ ведущий выгнал украинского эксперта.