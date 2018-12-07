На РосТВ извинились перед украинцами за ложь о Евромайдане

"Бедный и голодный украинец" "Кирилл Чубенко"

Российский "Первый канал" принес извинения за сюжет о годовщине Евромайдана, в котором жителя Беларуси выдали за "замерзшего" украинца.

Об этом сообщила пресс-служба канала.

"Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Беларуси", - говорится в сообщении.

На канале утверждают, что подготовкой сюжета занимались стрингеры (внештатные корреспонденты, ведущий телерепортажи "горячих точек". - Прим.), которые признались, что сняли своего знакомого, поскольку "сюжет надо было срочно сдавать", а якобы "настоящее" интервью было с браком.

"Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте", - отметили на "Первом канале".

Ранее российский блогер Илья Варламов заявил, что в сюжете "Первого канала", в котором был показан "бедный и голодный" украинец-участник событий 2013-2014 гг. в Киеве "Кирилл Чубенко", и критикующий Майдан, оказался жителем Беларуси Виталием Юрченко, не имеющим отношения к Евромайдану.

Блогер утверждает, что ему удалось найти страницы Юрченко в соцсетях и пообщаться с его друзьями.

"Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске, а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают. Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Белоруссии. Еще один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала", - пишет Варламов.