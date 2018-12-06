"Позорище": блогер разоблачил жесткий фейк росСМИ о "бедном и голодном" украинце

"Бедный и голодный украинец" "Кирилл Чубенко"

Российский Первый канал в 5-летнюю годовщину Евромайдана выпустил 10-минутный новостной ролик, в котором показал "бедного и голодного" украинца, который якобы участвовал в событиях 2013-2014 гг. в Киеве, а теперь критикует Майдан, поскольку "замерзает" из-за него.

Об этом сообщил блогер Илья Варламов.

"Пока не течет даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно.

"Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда всё это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!" - говорит Чубенко на видео.

По словам Варламова, ему пришло письмо, в котором некто сообщил, что "Кирилл Чубенко" - на самом деле Виталий Юрченко. Молодой человек живет в Минске в военном городке, по образованию юрист, "никогда не бедствовал" и к Евромайдану никакого отношения не имеет.

Читайте такжеГодовщина Евромайдана: почему украинцам нечего праздновать"Во время Майдана был еще студентом, отношения, конечно, к событиям никакого не имеет. В общем, позорище", - цитирует письмо Варламов.

Блогер утверждает, что ему удалось найти страницы Юрченко в соцсетях и пообщаться с его друзьями.

varlamov.ru

"Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске, а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают. Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Белоруссии. Еще один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала", - пишет Варламов.

Он отметил, что связаться с самим Юрченко ему не удалось.

"Я с большим уважением отношусь к нашим федеральным СМИ, там работают настоящие профессионалы в области пропаганды!" - с иронией заключил блогер.

Ранее лидер Социалистической партии и экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что президент Петр Порошенко во время Майдана злоупотреблял алкоголем.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж (Дома профсоюзов), где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", - вспомнил Кива.