"Еле языком волочил": Кива рассказал о пьянстве Порошенко на Майдане

Петр Порошенко и Виталий Кличко

Лидер Социалистической партии и экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что президент Петр Порошенко во время Майдана злоупотреблял алкоголем.

Об этом он заявил в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж (Дома профсоюзов), где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", - вспоминает Кива.

Он утверждает, что протестующие на Майдане делились на тех, кто находился "на баррикадах в 40-градусные морозы, с отмороженными пальцами" на улицах Грушевского и Институтской, и тех, кто в Доме профсоюзов.

По словам Кивы, на Майдане он также видел "бухого" Виталия Кличко. Экс-советник главы МВД рассказал, что на втором этаже Дома профсоюзов "воздух был пропитан коньяком и дорогой икрой". "Они заскакивали и грелись коньяком", - отметил Кива.

При этом политик подчеркнул, что тогда в его голове "все перемешалось".

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время Евромайдана в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток с целью помешать протестующим.

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика - завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап - заходили титушки, провоцировали", - поведал Парубий.