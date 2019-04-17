РосСМИ описали схему раздачи в "ДНР" паспортов России

17 апреля 2019, 14:57

На захваченной части Донбасса российские паспорта будут выдавать по списку, сообщил источник российского журналиста.

Российский журналист выяснил, что в
В "ДНР" паспорта псевдореспублики постепенно будут менять на российские, выяснил российский журналист / relax.com.ua

Российский журналист Дмитрий Стешин сообщил, что на захваченной боевиками "ДНР" части Донецкой области людям с паспортами псевдореспублики светят паспорта РФ.

Паспорта "ДНР" будут постепенно менять на российские, написал журналист в статье для Комсомольской правды, ссылаясь на данные сотрудника "паспортного стола" одного из районов Донецка.

По словам собеседника Стешина, российские паспорта будут выдавать по списку, сначала их получат "военные".

"…Составляют списки по подразделениям "Народной милиции". Сначала получат "военные", потом "госслужащие", потом все остальные, имеющие "республиканские паспорта"…", — отметил источник.

Ранее СМИ писали, что после второго тура выборов президента Украины 2019, который назначен на 21 апреля, президент России Владимир Путин подпишет указ и жители захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

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Донбасс ДНР Россия паспорта Дмитрий Стешин
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