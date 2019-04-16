В Кремле прокомментировали слухи о массовой выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Вести.ру

Российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство украинцам, живущим во временно оккупированных районах Донбасса.

Соответствующее заявление во вторник, 16 апреля, сделал Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

По его словам, публикации о возможной массовой выдаче паспортов вызваны "повышенным интересом к этой теме в российских СМИ".

Напомним, ранее в российской прессе появилась информация со ссылкой на неназванные источники в тамошних госструктурах - о том, что президент РФ Владимир Путин после второго тура президентских выборов в Украине (который назначен на 21 апреля), подпишет указ и жители контролируемых "Л/ДНР" территорий смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке.