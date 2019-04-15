Россия упростит выдачу паспортов жителям ЛДНР

Паспорт "ЛНР" можно будет обменять на российский / beztabu.net

Жители непризнанных "ДНР" и "ЛНР" смогут в России получать гражданство в упрощенном порядке.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах, президент России Владимир Путин после второго тура выборов в Украине, который намечен на 21 апреля, подпишет соответствующий указ.

Отмечается, что вопрос полностью проработан, и осталось лишь подписать документ, который наделит жителей непризнанных республик таким правом.

Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что закон будет подписан, если новый президент не предпримет меры для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Согласно новым правилам, жители "ДНР" и "ЛН"Р смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет. Предполагается, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.

Напомним, голливудская звезда и брат знаменитой Джулии Робертс Эрик Робертс признался в любви к россиянам и захотел российский паспорт.