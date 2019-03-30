Экс-ведущая Орла и решки отказалась от украинского гражданства

Жанна Бадоева с мужем / Instagram

Бывшая ведущая тревел-шоу Орел и решка Жанна Бадоева сменила украинское гражданство на итальянское.

Телеведущая, которая уже шесть лет проживает в Италии, считает, что ее уже забыли на родине. Об этом она рассказала Ирине Шихман в эфире YouTube-программы А поговорить?

"Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира", - сказала Бадоева.

На уточняющий вопрос, отказалась ли она от паспорта Украины, Бадоева ответила утвердительно.

Экс-ведущая Орла и решки в 2015 году вышла замуж на итальянского бизнесмена украинского происхождения Василия Мельчинина, что позволило ей быстро сменить гражданство.

Напомним, продюсер Орла и решки Нателла Крапивина обвинила украинскую телеведущую Жанну Бадоеву в присвоении авторства самого популярного шоу о путешествиях.

Как ранее сообщалось, Бадоева станет лицом нового проекта о путешествиях на российском Первом канале.