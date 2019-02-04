Украинская ведущая "Орла и решки" отхватила свое шоу на Первом канале

Телеведущая освоит новый формат на росТВ / Instagram/Жанна Бадоева

Известная украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая ранее вела тревел-программу "Орел и решка", станет лицом нового проекта о путешествиях на российском Первом канале.

Как сообщает пресс-служба канала, проект будет называться "Жизнь других" и позволит погрузить зрителя в повседневную жизнь обычных жителей самых разнообразных стран мира.

Планируется, что ведущая будет уточнять у местных жителей цены и зарплаты в их городах, расспрашивать об особенностях их быта, привычках и традициях.

"Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам", — описала Бадоева новый проект.

Авторы программы уверяют, что программа "Жизнь других" не будет показывать популярные достопримечательности стран, а лишь демонстрировать жизнь среднестатистического жителя.

Напомним, новой ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и Решка" стала экс-солистка группы REAL O и главная героиня реалити-шоу "Герої та Коханці" Алина Астровская. Ее "соперником" будет певец Коля Серга.