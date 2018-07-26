Объявлена новая ведущая "Орла и Решки"

Новой ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и Решка" стала экс-солистка группы REAL O и главная героиня реалити-шоу "Герої&Коханці" Алина Астровская.

"Вот же она! Новая ведущая "Морского сезона 2" Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими", - сказано в сообщении на официальной странице "Орел и Решка" в Instagram.

Ее "соперником" будет певец Коля Серга, который ранее вел передачу с актрисой и блогером Машей Гамаюн.

Пользователи по-разному восприняли новость. Кто-то обрадовался появлению Астровской в передаче, отмечая ее внешнюю схожеть с Тодоренко, кто-то наоборот, - скучает по Гамаюн. Кто-то жалуется на частую смену ведущих.

"Ну наконец-то! А то морской сезон вообще не смотрели из-за недоведущей. Посмотрели всего пару выпусков, и то, потому что направлялись в ту или иную страну. При просмотре даже ждали, когда наконец закончится. Ну может Алина поменяет отношение к программе! Ждём!", - написала lili_arifullina.

"Я не знаю, раньше так с удовольствием смотрела орел и решку, а потом параллельно основному сезону, запустили сразу перезагрузку, потом еще орел и решка семья, орел и решка дети, орел и решка пенсионеры....ведущие меняются как перчатки. Раньше я с нетерпением ждала нового сезона, а теперь запуталась в хронологиях, магия Оир пропала, когда ты бежишь с работы чтоб посмотреть новый выпуск. Сейчас Ивлева нормально ведет, у нее приятный голос и интонация, видимо сначала сезона она над собой поработала. Это плюс. А вот Коля превратился в какого то жеманного чудака, голос стал как у пацанчиков, которые семки у подъезда лузгают. Раньше с ума по нему сходила, а теперь я даже в серьез его не воспринимаю. Маша хз кто такая, пару раз посмотрела, не зацепила. Бедняков самый топ был, май лав навеки. Давайте скинемся по сотенчику всеми подписчиками, наскребем ему хоть на пару выпусков :))))" - отметила simonenko.n.

"На Регину очень похожа внешне", - заметила yasmina_sabin.

"Неужели нет девушек красивых как Регина Тодоренко,а мужчин как Андрей Бедняков,Бадоевы были тоже отличными. и Леся Никитюк хорошо вела,остальные все ведущие ДНО,особенно ведущие Перезагрузки ужасные", - сетует parker_piter_00.

"На Регину похожа,надеюсь у нее такая же харизма и энергетика))ждем новый выпуск)" - пишет ksenia_viktorovna_1308.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась, что в Киеве пять лет назад проходила кастинг в программу.

Отбор состоялся на Воздвиженке, Никитюк бегала по ней с микрофоном и рассказывала на камеру, вроде находится в Стокгольме (столица Швеции).