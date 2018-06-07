"Женщина вамп": Жанна Бадоева решила поэкспериментировать с макияжем

Бывшая телеведущая "Орла и решки" Жанна Бадоева удивила фанатов новым кокетливым образом.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует с приспущенной бретелью платья, соблазнительно смотря в камеру. Ведущая рассказала, что доверила свой макияж визажистам, и решилась на эксперимент – нарисовать стрелки.

"Доброе утро!!!! Ох уж эти эксперименты с макияжем))) я никогда не делаю в макияже своем стрелки, но @vicoolyasaida все взяли в свои руки и сделали такой образ! Люблю профессионалов в работе, не перестану это говорить! А вы любите экспериментировать с макияжем или прической своей? Какой последний эксперимент был у вас?", - спросила телеведущая у подписчиков.

Фанаты отметили, что Бадоевой очень идут стрелки, и такой макияж ей стоит делать почаще.

"Жанна, вы и в обычной жизни красотка, а здесь прям женщина вамп", "Жанна, вы очень красивая", "Очень идут стрелки, игриво", "Со стрелками отлично!", "Жанна, с этим макияжем вы очень красива!", - расхваливали макияж подписчики.

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