Бадоева угодила в скандал из-за авторства Орла и решки

Телеведущую обвинили во лжи относительно авторства Орла и решки / Instagram/Жанна Бадоева

Продюсер Орла и решки Нателла Крапивина обвинила украинскую телеведущую Жанну Бадоеву в присвоении авторства самого популярного шоу о путешествиях.

Руководитель тревел-проекта решила записать обращение на YouTube после интервью Бадоевой в рамках программы Вечерний Урнант, где телеведущая заявила, что именно ей принадлежит идея создания программы.

По словам Крапивиной, экс-телеведущая Орла и решки не имела никакого отношения к рождению программы, но на протяжении продолжительного времени присваивает себе авторство.

"В 2010 году я искала проект, в который можно было бы инвестировать, и мне очень хотелось создать что-то новое на телевидении. Мы познакомились с Жанной, и я предложила ей стать ведущей в моем тогда еще не существующем проекте. Жанна присылала мне огромное количество предложений, идей синопсисов, включая идеи своего бывшего супруга Алана Бадоева и могу сказать, что ни одна из этих идей не произвела на меня впечатление", - рассказала она.

Читайте такжеНовый сезон "Орла и решки" заинтригует провокациями о красотах мегаполисовКрапивина отметила, что единственный вклад Бадоевой в создание программы – она познакомила продюсера со своими одногруппниками Евгением и Еленой Синельниковыми. Именно у них родилась идея тревел-проекта в таком формате с подбрасыванием монетки.

"Жанна не могла ничего знать о том, как родилась идея Орла и Решки, потому что она не присутствовала ни на одной из наших встреч. Она не была тогда, когда ребята приехали ко мне в одно из киевских заведений с маленькой зеленой папкой. У них было несколько синопсисов, и среди прочих я выбрала тот, в котором была идея с монеткой", - заявила продюсер.

Бадоева в комментарии ресурсу Super подтвердила, что считает себя частью команды, которая создала тревел-шоу Орел и решка.

"Я совершенно не перетягиваю одеяло на себя, но и не готова по какой-то причине отстраниться от Орла и решки настолько, чтобы сказать, что не принимала участия в создании этой программы! Я была членом этой команды", - уточнила телеведущая.

Как ранее сообщалось, Бадоева, которая ранее вела тревел-программу Орел и решка, станет лицом нового проекта о путешествиях на российском Первом канале.