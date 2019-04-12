"Америка — такая русская": голливудская звезда захотел российское гражданство

Эрик Робертс захотел российский паспорт / Без Табу

Голливудская звезда и брат знаменитой Джулии Робертс Эрик Робертс признался в любви к россиянам и захотел российский паспорт.

"Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах — все имеют такой же юмор и отношение, такую же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка — такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же дружелюбные, как в Америке", – цитирует актера СтарХит.

По его словам, он хотел бы иметь двойное гражданство.

"Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну", – заявил Робертс.

Напомним, Наталия Орейро требует от Путина российское гражданство. Исполнительница уверяет, что уже ощущает себя россиянкой.

Ранее в России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ. По данным МВД РФ, 524,7 тыс. граждан Украины в прошлом году посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. – на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.