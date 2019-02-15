В России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ

Стало известно количество граждан Украины, получивших паспорт РФ / tvc.ru

В 2018 году 83081 гражданин Украины получил гражданство Российской Федерации.

Кроме того, за этот же период, принято решение о выдаче 64861 вида на жительство для украинцев, сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в России проживает по видам на жительство 170638 украинцев, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в 2018 году граждане Украины получили 77075 разрешений на временное проживание, при этом проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160706 украинцев.

По данным МВД РФ, 524,7 тыс. граждан Украины в прошлом году посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.

В то же время за 2018 год в России поставили на миграционный учет 1 млн 761 тыс. 586 украинцев, из них 171 тыс. 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 590 тыс. 274 человека – поставлены на учет по месту пребывания.

В сообщении также уточняется, что в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что в Украине может быть введено двойное гражданство, однако это не коснется граждан России.