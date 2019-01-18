В Украине предложили разрешить двойное гражданство всем, кроме россиян

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

В Украине может быть введено двойное гражданство, однако это не коснется граждан России.

Об этом заявил глава МИД страны Павел Климкин, передает телеканал 112 Украина.

"Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для двойного гражданства. Это позволило бы нам решить несколько очень важных проблем, но нужна откровенная дискуссия", - сказал он.

Министр также отметил необходимость дискуссии по данному вопросу.

"Я буду и в дальнейшем предоставлять толчок в этой дискуссии. Я считаю, что она нужна, так, как и нужно двойное гражданство", - заключил Климкин.

Ранее глава МИД заявил, что Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и работает над прекращением еще 47.

"49 договоров с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных. Сейчас прорабатывается второй пакет - еще почти 50 договоров", - сказал Климкин.