Климкин назвал число разорванных с Россией договоров

УНИАН

Украина разорвала 49 договоров с Россией и работает над прекращением еще 47.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передают Украинские новости.

"49 договоров с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных. Сейчас прорабатывается второй пакет - еще почти 50 договоров", - сказал Климкин.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

19 сентября документ вступил в силу. Позже Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.