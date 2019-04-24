В Кремле готовы сделать Зеленскому уступки, чтобы потом выставить длинный счет

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

24 апреля 2019, 06:57

В России заинтересованы в расколе между востоком и западом, поэтому сделают все, чтобы дискредитировать нового президента

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, в Кремле понимают, что открывается новое окно возможностей. Там этого не будут показывать, но поражению Порошенко в Москве очень рады.

Прежде всего потому, что Владимир Путин очень злопамятный человек, а Петр Порошенко его жестко обыграл. Взять тот же самый безвизовый режим с Европой.

Важно, что именно при Порошенко не удалось распространить экспансию военным путем. И по сути, эта территория осталась ограничена городами Донецк, Горловка да Луганск.

Все это было очень обидно, и Порошенко нужно было наказать.  Вот в этом смысле в Кремле испытывают чувство удовлетворения.

Кроме того, так или иначе, но тот профсоюз олигархов, который стоит в тени, за спиной Владимира Зеленского, тяготеет к востоку. Если не в политическом смысле, то, во всяком случае - в торговле, развитии бизнеса в восточных регионах. Потому что это в их интересах.

Читайте такжеПесков рассказал, что Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского

Еще одно соображение – Зеленский говорящая голова, а реальных рычагов управления у него не так уж много. И в Кремле это прекрасно понимают. Есть бюрократия, с олигархами тоже непросто, у генералов свои интересы и плюс еще политические партии и Рада. В чисто институциональном смысле господин Зеленский слабее, как президент, чем его предшественник.

У него есть те же конституционные права и сплоченная поддержка большинства населения. Но палки в колеса будут ставить не публично, а закулисно. И в этой ситуации очень легко реализовать мечту Кремля о хаотизации украинской жизни.

Главное, что нужно Кремлю – это не военные и дипломатические аспекты, а важно, чтобы в России не создалось впечатления, что у Украины получилось. Чтобы в России могли говорить: "Вы хотели демократии? Вот смотрите, что у Украины – хаос, взаимные разборки, компромат".  

Ведь дебаты между кандидатами в президенты именно в таком ключе и подавались. Мол, "это шоу, какая-то клоунада, а в солидных странах, как у нас, такого нет. Есть лидер, которого все любят и уважают, он поднимает Россию с колен. А Украина – недогосударство какое-то".

Поэтому в России заинтересованы в том, чтобы не позволить Украине добиться реальных успехов в реформах, развитии экономики, суверенитете. Надеются, что с Зеленским можно сыграть в эту партию, потому что с Порошенко не получалось.

У Петра Алексеевича – масса недостатков. И он, наверное, справедливо проиграл. Но Порошенко занимал жесткую позицию, потому что на собственном опыте выучил, насколько опасна кремлевская команда и как опасно с ней иметь дело.

Читайте такжеПорошенко всегда старался быть копией Путина - политолог

Думаю, что в Кремле сейчас будут улыбаться Зеленскому. И он очень уверенно говорил, что первым делом будет освобождать военнопленных. Может кому-то из его команды где-то кто-то это пообещал. И тогда это будет первый успешный шаг. И для Кремля это тоже выгодно, потому что все их ругают за украинских моряков. А так можно будет продемонстрировать гуманность, открытость, готовность к диалогу. Отпустив этих ребят, в Москве покажут, что новый президент хорошо договаривается с Россией.

Но потом ему придется делать шаг в ответ на любезность, которую проявила Россия, для которой ничего не стоит отпустить этих 25-40 человек. И думаю, что их для этого и держали, - чтобы вовремя красиво обменять. А со временем начнется более серьезная игра. Потому что стратегический план Путина – впихнуть назад в Украину "ЛНР" и "ДНР" на правах федерализма. Чтобы де-факто ими рулили из Москвы, а де-юре и в финансовом смысле - за разбитые горшки платила Украина. Ведь сейчас там за электричество и за газ платит Кремль, по 3 тысячи рублей для поддержки пенсионеров выдает тот же самый Кремль.

Путин совершенно уверен, что он опытный матерый старший брат. Может быть не демонстрируя этого, но он будет к Зеленскому относится свысока. Порошенко для него был плох тем, что свысока относиться к себе не давал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин российская арессия Дмитрий Орешкин выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:15
Нефтяной кризис: что будет с ценами на бензин и газ и где Украина может найти альтернативные источники
06:57
В Кремле готовы сделать Зеленскому уступки, чтобы потом выставить длинный счет мнение
06:43
Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками Видео
06:37
Великая среда Страстной недели 2019: заговор на любовь и семейное счастье Видео
06:15
Сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире
05:45
Доктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка Видео
05:01
"Противно смотреть": Анна Семенович шокировала сеть располневшим видом
04:30
ФБР выложило в сеть рассекреченные документы о бегстве и последних годах Гитлера
03:21
Ученые рассказали, чем именно опасно воздержание от секса для людей
02:40
Диетолог назвала самую большую проблему при похудении Видео
02:08
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
01:11
"Как перестать смотреть?": Тина Кароль покорила сеть "огненным" декольте
00:40
Кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления
00:08
Обвиняемый в сепаратизме дуэт Кролики дал концерт в Украине
23 апреля, вторник
23:43
Россия сменила тон по освобождению моряков – Зеркаль Видео
23:18
Нардеп Королевская родила сына
22:51
Филарет наградил Нарика орденом Архистратига Михаила Фото
22:33
Украинский губернатор собрался в отставку, пригрозив агрессору Видео
22:15
Меркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорились Видео
21:56
"Ожидаю саммита Украина-ЕС": Туск душевно поговорил с Зеленским Видео
21:30
Диетолог сказала, сколько хлеба можно есть в день при похудении Видео
21:12
"Нечем прикрыть голые ж*пы": Слепаков написал стих ко дню рождения Ленина
21:00
"Ножки — загляденье!": Екатерина Варнава покрасовалась в мини-платье с глубоким декольте
20:23
В пригороде Парижа около Версаля начался пожар Видео
19:55
Фарион отказалась учить украинскому Зеленского
19:52
"Вывод из выборов в Украине": эксперт сказал, кто порвал бы Путина, "как тузик грелку" Видео
19:22
Гройсман считает возможным отказ Украины от российских дизеля и бензина
18:52
Министр обороны Дании приехал на Донбасс Фото
18:49
Врач сказала, сколько раз в сутки нужно писать
18:28
Волкер предлагает провести прямые переговоры между Зеленским и Путиным
17:53
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
17:46
ЦИК обработал 100% протоколов: Зеленский стал бесспорным триумфатором выборов президента
17:27
Нардеп Соболев создает новую партию для победы над топ-коррупцией Видео
17:15
"Время завершить эпоху беззакония": в Раде взялись за отставку Парубия
17:08
Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада Видео
16:50
Филипп Киркоров раскрыл жизненное кредо Аллы Пугачевой Видео
16:25
Порошенко "выливает" Зеленскому за шиворот черпачки коричневой жижи — политтехнолог Видео
16:22
В штабе Зеленского аносировали раскрытие всей правды об Иловайске и Дебальцево
16:05
СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону
15:57
Разгон градусов: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра и на Пасху Видео
15:35
"Кто виноват и что делать": Порошенко экстренно собирает нардепов из БПП - СМИ
15:24
"Волочкова в ужасе": Матильда Шнурова показала идеальный шпагат
15:22
Кравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко Видео
14:53
"Фанатам снесет крышу!": появилась реакция первых зрителей фильма Мстители: Финал Видео
14:25
Эксперт спрогнозировала, чем Порошенко займется после провала на выборах 2019 Видео
14:20
Ляшко будет отбирать электорат Тимошенко - эксперт
14:00
Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото
13:59
Эксперт рассказал, почему Порошенко не может уйти из политики
13:57
Реванш через год: политтехнолог объяснил, что имел в виду Порошенко
13:35
Королевский ребенок на подходе: мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться