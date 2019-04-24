В Кремле готовы сделать Зеленскому уступки, чтобы потом выставить длинный счет

Владимир Зеленский / Reuters

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, в Кремле понимают, что открывается новое окно возможностей. Там этого не будут показывать, но поражению Порошенко в Москве очень рады.

Прежде всего потому, что Владимир Путин очень злопамятный человек, а Петр Порошенко его жестко обыграл. Взять тот же самый безвизовый режим с Европой.

Важно, что именно при Порошенко не удалось распространить экспансию военным путем. И по сути, эта территория осталась ограничена городами Донецк, Горловка да Луганск.

Все это было очень обидно, и Порошенко нужно было наказать. Вот в этом смысле в Кремле испытывают чувство удовлетворения.

Кроме того, так или иначе, но тот профсоюз олигархов, который стоит в тени, за спиной Владимира Зеленского, тяготеет к востоку. Если не в политическом смысле, то, во всяком случае - в торговле, развитии бизнеса в восточных регионах. Потому что это в их интересах.

Читайте такжеПесков рассказал, что Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского

Еще одно соображение – Зеленский говорящая голова, а реальных рычагов управления у него не так уж много. И в Кремле это прекрасно понимают. Есть бюрократия, с олигархами тоже непросто, у генералов свои интересы и плюс еще политические партии и Рада. В чисто институциональном смысле господин Зеленский слабее, как президент, чем его предшественник.

У него есть те же конституционные права и сплоченная поддержка большинства населения. Но палки в колеса будут ставить не публично, а закулисно. И в этой ситуации очень легко реализовать мечту Кремля о хаотизации украинской жизни.

Главное, что нужно Кремлю – это не военные и дипломатические аспекты, а важно, чтобы в России не создалось впечатления, что у Украины получилось. Чтобы в России могли говорить: "Вы хотели демократии? Вот смотрите, что у Украины – хаос, взаимные разборки, компромат".

Ведь дебаты между кандидатами в президенты именно в таком ключе и подавались. Мол, "это шоу, какая-то клоунада, а в солидных странах, как у нас, такого нет. Есть лидер, которого все любят и уважают, он поднимает Россию с колен. А Украина – недогосударство какое-то".

Поэтому в России заинтересованы в том, чтобы не позволить Украине добиться реальных успехов в реформах, развитии экономики, суверенитете. Надеются, что с Зеленским можно сыграть в эту партию, потому что с Порошенко не получалось.

У Петра Алексеевича – масса недостатков. И он, наверное, справедливо проиграл. Но Порошенко занимал жесткую позицию, потому что на собственном опыте выучил, насколько опасна кремлевская команда и как опасно с ней иметь дело.

Читайте такжеПорошенко всегда старался быть копией Путина - политолог

Думаю, что в Кремле сейчас будут улыбаться Зеленскому. И он очень уверенно говорил, что первым делом будет освобождать военнопленных. Может кому-то из его команды где-то кто-то это пообещал. И тогда это будет первый успешный шаг. И для Кремля это тоже выгодно, потому что все их ругают за украинских моряков. А так можно будет продемонстрировать гуманность, открытость, готовность к диалогу. Отпустив этих ребят, в Москве покажут, что новый президент хорошо договаривается с Россией.

Но потом ему придется делать шаг в ответ на любезность, которую проявила Россия, для которой ничего не стоит отпустить этих 25-40 человек. И думаю, что их для этого и держали, - чтобы вовремя красиво обменять. А со временем начнется более серьезная игра. Потому что стратегический план Путина – впихнуть назад в Украину "ЛНР" и "ДНР" на правах федерализма. Чтобы де-факто ими рулили из Москвы, а де-юре и в финансовом смысле - за разбитые горшки платила Украина. Ведь сейчас там за электричество и за газ платит Кремль, по 3 тысячи рублей для поддержки пенсионеров выдает тот же самый Кремль.

Путин совершенно уверен, что он опытный матерый старший брат. Может быть не демонстрируя этого, но он будет к Зеленскому относится свысока. Порошенко для него был плох тем, что свысока относиться к себе не давал.