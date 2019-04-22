Зеленский победил, но впереди его ожидает Путин - The Washington Post

Владимир Зеленский в своем штабе после второго тура

Издание The Washington Post посвятило статью выборам президента Украины, на которых победил шоумэн Владимир Зеленский.

Американское издание напоминает, что впереди у нового президента решение проблемы, которая называется Россией.

"Очевидная победа Зеленского является последней в глобальной тенденции, когда политические аутсайдеры используют телевидение и соцсети, чтобы превзойти непопулярный истеблишмент. Это победа может отразиться на России и других странах бывшего Советского Союза, среди которых немногие могут претендовать на демократическую систему, которая позволила бы комику сместить сидящего президента. И это вызывает вопросы о стратегии Украины в ее конфликте с российским президентом Владимиром Путиным, с которым Зеленский пообещал вести переговоры, не уточняя, как именно", - отмечает издание.

Читайте такжеМедведев прокомментировал победу ЗеленскогоWP напоминает, что Украина играет ключевую роль в геополитических интригах Путина по сохранению сферы влияния Москвы в Восточной Европе.

"У Зеленского нет опыта, а Путин - очень опасный противник. В этом существует много рисков", - сказал изданию политолог Владимир Фесенко.

Согласно и более чем 90% обработанных ЦИК протоколов, новым президентом Украины станет Зеленский. Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.