Ядерная вонь кремлевского окурка: как Путин будет мстить за свое унижение

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

20 апреля 2019, 06:56

Путин может разыграть "ядерную карту" в Украине или Балтии.

Кроваво-красный Путин пометил воны своего влияния
Кроваво-красный Путин пометил воны своего влияния / Фото: Time

1 ноября Россия окажется в информационной пещере, и это уже закон, принятый в трех чтениях. Страну превращают если не в КНДР, то – в северный Иран, но – с доставшимся в наследство от СССР ядерным арсеналом. И дальнейшие сценарии колеблются в диапазоне от долгого гниения до кардинального столкновения с Западом – вплоть до применения этого арсенала. 

Исторически Россия всегда выбирала самые жуткие и иррациональные варианты: от цареубийства до возвращения в Кремль питомца КГБ. Событийная цепочка последних лет не оставляет сомнений: Путиным взят курс на реставрацию СССР в оптимальных для режима границах. Кремль готов сожрать столько, сколько сможет переварить. И в этом заключается его рацио.

Читайте такжеПочему Путин страшно надоел россиянамГлавная же цель – закрепиться во власти на максимально долгий срок, законсервировать систему и окуклиться – так, чтобы свести к минимуму внешние влияния – как технологические, так и идеологические. Спецоперация "Кому не нравится – валите!" подходит к своему логическому завершению, наступает время консервации и окончательной мутации страны в нео-ГУЛАГ с выстраиванием жесткой идеологическо-репрессивной конструкции, в основе которой будет лежать принцип "только сплочение и абсолютная закрытость гарантируют России выживание в условиях современных вызовов".

Для реконструкции СССР 2.0 Путину необходимо запустить процесс присоединения территорий Украины и Беларуси.

Казахстан уже вошел в сферу интересов Китая, и на данном направлении Москва не добьется практических успехов, да и вряд ли рискнет. Поглощение же "исконно братских территорий", с точки зрения кремлевских стратегов, возможно осуществить разными способами: от вмешательства в выборы с использованием спец-провокаций и терактов – до гибридного вторжения. Учитывая негативный фон восприятия России на международной арене и усиливающиеся санкции, времени на территориальную экспансию у Путина не так много: от года до трех лет. Финансовые ресурсы Кремль беспощадно "отжимает" у населения, протесты ему не страшны, Росгвардия сыта и готова к отпору.

Помимо этого, мозги граждан продолжает утюжить пропаганда, внушая мысль о никчемности сопротивления и культивируя инфантилизм, приправленный дозой страха перед режимом и ненависти к вымышленным врагам. При этом психологическое ощущение у населения изначально верное: Россия, действительно, находится под угрозой оккупации. Вот только оккупирует её не условный Запад, а собственный бандитский спец-олигархат: те самые 3%, сосредоточившие в своих руках большинство финансовых активов страны.

Читайте такжеПочему Путин - уже не жилецПосле отключения России от мирового интернета будет логично вернуть разрешительную систему выезда граждан за границу. Зарубежный туризм – глупая роскошь для государства, яростно мутирующего в сторону тоталитаризма. Никто никуда не едет, всем оставаться на местах. Нужно лишь провести национализацию, и в этом деле Путину поможет спецоперация "Реновация России", по результатам которой граждан окончательно лишат права на собственность. Страна должна принадлежать только представителям режима, все ресурсы будут аккумулироваться "наверху" и распределяться с учетом стратегических интересов.

Главный интерес – в восстановлении "второго полюса". И пусть это будет "Империя зла", зато – родная, страшная и независимая. Главное унижение для Путина заключается в том, что его империю никто в мире не воспринимает всерьез. Это факт: доля России в мировом ВВП колеблется в пределах 3%. Но террорист Путин стратегически видит перспективы могущества в совершенно другой плоскости: в способности дестабилизировать ситуацию в любой точке планеты.

Более того, играя на повышении ставок в ядерной партии, он может пойти на риск столкновения с НАТО. Это станет фактической заявкой на возвращение СССР 2.0 в лигу "геополитических игроков". Цена вопроса – миллионы жизней европейцев, потому что розыгрыш "ядерной заявки" состоится именно здесь: на территории Украины, либо – стран Балтии.

Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаПутину необходимо взять реванш за поражение в "Холодной войне", и ради этого он может рискнуть развязать "локальную горячую" - такую, при которой "Доктрина Патрушева" допускает применение тактического ядерного оружия. Главный вопрос: решится ли коллективный Запад на ядерный отпор в случае, если эта карта будет разыграна Кремлем? Ведь европейцам есть что терять. Они привыкли к размеренной и сытой жизни, а россиянам терять нечего: они погрязли в страхе и нищете, и ужасный с точки зрения свободного человека выбор "Империя зла или Рай" для них понятен и приемлем.

Атавизм, не изжитый в XX веке, готов покуситься на модель всего мироустройства – даже ценой ядерной катастрофы. Но напрасно Левада-центр пугает мир тенью Сталина. Никаким дымом сталинской трубки в Кремле и не пахнет. Там царит ядерная вонь непогашенного окурка.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Интернет Владимир Путин Александр Сотник Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:56
Ядерная вонь кремлевского окурка: как Путин будет мстить за свое унижение
06:32
Эксперт предложил Украине подорвать Крымский мост
06:01
Названа главная причина старения
05:29
Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать Видео
04:50
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену, чем мужчины
04:09
Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019 Видео
03:22
"Настя кукла!": Каменских похвасталась смелым декольте
02:57
Макал головой в унитаз: под Херсоном физрук избил шестиклассника Видео
02:01
Как отдыхаем на майские 2019: сколько выходных положено украинцам в мае Видео
01:12
Депрессию можно определить с помощью соцсетей
00:49
Французский депутат увидел лицемерие в санкциях против России
00:41
Чувствуют друг друга по запаху: доказано, что алкоголики создают самые крепкие семьи
00:16
К Земле приблизился опасный астероид
19 апреля, пятница
23:48
Чому перемогу на дебатах отримав Зеленський мнение
23:47
Порошенко указал путь выхода из кризиса: больше рожать Видео
23:32
Волкер высказал позицию США после второго тура выборов в Украине
23:25
Дебаты показали - нас ждут перемены мнение
23:15
Порошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатов
23:10
Во Франции уточнили причину пожара в Соборе Парижской Богоматери Видео
23:09
Пять этапов разгрома Порошенко во втором туре мнение
22:43
"Нах*р дебаты, если на вопросы не отвечает": спортсмены высказались о баттле Зеленского и Порошенко Видео
22:40
Громкость против драматургии: психолог оценила поведение Порошенко и Зеленского на дебатах
22:30
"Развернуть оглобли": эксперт спрогнозировал отношения с РФ после президентских выборов Видео
22:10
Эксперт объяснил, когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым Видео
21:57
Приговор от Зеленского, "главная ошибка" и попа Порошенко: чем больше всего запомнились дебаты Видео
21:56
Российский МиГ выиграл суд на 5 млн руб у Укроборонпрома
21:27
На дебатах в студии Общественного ТВ сообщили о "террористе" Видео
21:13
Первый шаг к бессмертию человека: ученые выяснили, какого цвета смерть Видео
20:54
Песах 2019: в ЦИК объяснили, как евреям проголосовать на выборах 2019 после 20:00 Видео
20:53
Непонятно, зачем Порошенко так настаивал на дебатах мнение
20:40
Кому выгодна паника вокруг Приватбанка
20:34
"Перебранка истеричной бабки-инсулинщицы с наглым подростком": соцсети о дебатах Зеленского и Порошенко
20:25
На Олимпийском состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко: полная видеозапись Видео
20:19
На дебатах Зеленский и Порошенко стали на колени перед украинским народом Видео
20:01
Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие панчи кандидатов в президенты
19:40
Зеленский ответил Порошенко: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре Видео
19:19
"Принудительный диалог с народом": эксперт спрогнозировал шаги Зеленского по роспуску Рады
19:18
Национализация ПриватБанка: суд принял еще одно решение в пользу Коломойского Видео
19:17
Порошенко во вступительной речи сказал Зеленскому "Фу!"
19:12
Зеленский назвал свою главную ошибку
18:50
Дебаты между Порошенко и Зеленским: видеотрансляция Фото Видео
18:11
"С проворовавшимся коррупционером другой разговор": политолог назвал единственный шанс Порошенко не сесть после выборов Видео
17:59
Пирамида Порошенко: президент придумал, как выиграть выборы Видео
17:53
Дебаты Порошенко и Зеленского: появилось расписание трансляции, когда начнется и закончится Видео
17:29
Принявший решение по Приватбанку глава суда обвинил Порошенко в давлении Видео
17:00
Поздравления с Лазаревой субботой – открытки и тексты Фото
16:45
Эксперт рассказала, как правильно пить обезболивающие Видео
16:15
"Задумка клипа, как у Робби Уильямса": Светлана Лобода показала видео на песню Пуля-дура Видео
15:50
Атака на Найема с нечистотами и фаллоимитатором: задержаны подозреваемые Фото Видео
15:50
Астролог предсказал митрополиту Павлу высокий чин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться