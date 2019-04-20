Лавров настаивает на прямом диалоге Украины с боевиками ЛДНР

Лавров снова просит о прямых переговорах Киева с боевиками и наемниками / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости проведения в ближайшем будущем прямого диалога между украинскими властями и боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Главное, чтобы была договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств - международно-правовой инструмент - резолюция СБ ООН, которая одобрила Минские договоренности", - цитирует его пресс-служба МИД России.

По словам Лаврова диалог между Киевом и пророссийскими боевиками является частью минских договоренностей.

"Сердцевина этих договоренностей - прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой", - сказал Лавров.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но "целостность Украины должна быть константой".

Ранее Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе. По его мнению, в первую очередь, нужно в самые сжатые сроки добиться прекращения огня.

Также у Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе. Кандидат считает, что для урегулирования конфликта важны четыре направления работы: дипломатическое, экономическое, информационное и военное.