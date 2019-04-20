Стало известно, как в "ЛДНР" готовятся к раздаче российских паспортов

паспорт, Россия, Украина / tvc.ru

В "ДНР" боевики сформировали специальный отдел для роботы с документами, который будет раздавать российские паспорта.

"Пришло распоряжение подготовить анкеты тех, кто может претендовать на эти российские паспорта", – рассказал Лиге Алексей, имя которого изменено в целях безопасности.

В материале отмечается, что раздача паспортов запланирована после выборов президента Украины.

"Предварительно, есть информация, что эти люди (жители Донецка. – ред.) будут приписаны к девятому округу РФ, а в РФ – всего восемь федеральных округов", – уточнил дончанин на правах анонимности.

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В то же время по словам жителя Луганска Александра, выдачу "двуглавых" документов "обсуждают, но никто забирать украинский паспорт не собирается".

Житель "ЛНР" утверждает, что среди его знакомых никто не хочет отдавать украинский паспорт. "Даже те, кто "за мир", говорят, что не будут этого делать", – подчеркнул он.

Напомним, ранее росСМИ описали схему раздачи в "ДНР" паспортов России.