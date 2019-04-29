Тука объяснил, в чем состоит подлость указа Путина о российских паспортах для жителя ОРДЛО

Георгий Тука

В Кремле намерены раздавать российские паспорта жителям временно оккупированных районов в три этапа.

Такого мнения придерживается замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (и бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации) Георгий Тука, сообщает Обозреватель.

Чиновник утверждает, что первыми российский паспорта получат боевики из группировок "Л/ДНР". Таким образом Россия получит дополнительную возможность использовать своих военных в оккупированных районах Донбасса.

"Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу минских договоренностей - это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности", − заявил замминистра.

По мнению Туки, россияне желают получить дополнительную возможность открыто использовать свою армию на Донбассе под предлогом "защиты своих граждан".

"Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против России. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги", − подытожил чиновник.

Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом. Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО.