Тука выдал пессимистический прогноз о будущем Донбасса и Украины

Георгий Тука / УНИАН

Предоставление автономности Донбассу по российскому плану, который активно озвучивает Виктор Медведчук, преследует единую цель − заблокировать стремление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Соответствующую информацию озвучил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука - в интервью порталу Факты. Кроме того, чиновник подчеркнул, что Медведчук имеет в виде не отдельные районы Донетчины и Луганщины, временно оккупированные боевиками, а об этих регионах в целом.

Читайте такжеТука рассказал о попытке "купить" Украину за $3 млрд в 2014 году"Путинская пропаганда призывает к предоставлению так называемой „широкой автономии" этим областям. Эти требования озвучивались неоднократно − автономия должна иметь право вето на внешнеполитические и внешнеэкономические решения центральной власти. То есть автоматически можно забыть о движении Украины в сторону Евросоюза и интеграции в НАТО. В этом и состоит „суперграндиозная" идея „мирного плана" Медведчука", —утверждает Тука.

Кроме того, чиновник высказался в том духе, что на данным момент украинцы не согласны с таким вариантом, однако непрекращающаяся российская пропаганда, скорее всего, приведет к тому, что все больше и больше будет украинцев "уставших от войны, сидящих на диване и тех, у которых "руки устали писать о войне в Facebook".

"Именно они и потребуют дать им мира и российского газа любой ценой", − подытожил он.

Напомним, ранее Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР", а также рассказал, когда Украина может потребовать от РФ возмещения убытков