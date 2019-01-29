"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу

Георгий Тука сообщил, что не знает подробностей нового мирного плана по Донбассу

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что его ведомству неизвестны подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Горький опыт нашей страны показывает, что дьявол кроется в деталях, рассказал чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не поступал детальный свежий мирный план по Донбассу.

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по конфликту на Донбассе Мартин Сайдик — Ред.), — это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить. Я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми…", — заявил Тука.

Замминистра добавил, что его интересует, в частности, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, какие сроки, какие способы вывода иностранных войск с территории Донбасса, что имеется в виду под процессом амнистии?

Ранее Мартин Сайдик говорил, что новый план по конфликту предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.