"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу

29 января 2019, 13:19

В Министерство по вопросам временно оккупированных территорий не поступал новый план для разрешения конфликта на востоке Украины, сообщил замминистра.

Георгий Тука не знает подробностей нового мирного плана по Донбассу
Георгий Тука сообщил, что не знает подробностей нового мирного плана по Донбассу

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что его ведомству неизвестны подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Горький опыт нашей страны показывает, что дьявол кроется в деталях, рассказал чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не поступал детальный свежий мирный план по Донбассу.

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по конфликту на Донбассе Мартин Сайдик — Ред.), — это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить. Я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми…", — заявил Тука.

Замминистра добавил, что его интересует, в частности, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, какие сроки, какие способы вывода иностранных войск с территории Донбасса, что имеется в виду под процессом амнистии?

Ранее Мартин Сайдик говорил, что новый план по конфликту предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Минск ОБСЕ план Георгий Тука Мартин Сайдик
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