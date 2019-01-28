В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"

Донбасс, Верхнеторецкое

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В интервью австрийской газете Kleine Zeitung Сайдик рассказал, что новый план, который должен сменить Минские соглашения, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

"В последние годы мы увидели нечеткости в Минских соглашениях. Важным моментом является то, что для центрального элемента - проведения местных выборов - требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН", - сказал Сайдик.

Читайте также"Думаю, договоримся": Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на ДонбассеПланом предполагается, что кроме совместных действий ООН и ОБСЕ, а также создания ЕС агентства по восстановлению региона, в "ЛДНР" будет организована переходная администрация ООН, которая будет следить за реализацией мирного плана. Спецпредставитель затруднился подсчитать численность миротворческой миссии ООН на Донбасе, однако считает, что речь идет о не менее чем 20 тыс. человек.

Новый план должны утвердить страны Нормандской четверки - Украина, Россия, Франция и Германия.

"Необходимо соглашение, которое действительно имеет политический и юридический вес. Минские соглашения не ратифицировали ни российский, ни украинский парламент. Это проблема, конечно", - заключил Сайдик.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.