Российская журналистка рассказала о том, как РФ нужно каяться за войну на Донбассе

24 января 2019, 18:48

По мнению Виктории Ивлевой, процесс раскаяния РФ, если таковой случится, будет переполнен чисто российскими особенностями.

Виктория Ивлева
Виктория Ивлева / соцсети

Известная российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева призналась, что мечтает о покаянии России перед Украиной, и рассказала, как ей видется такое признание вины.

"Покаяться — это вообще убраться из Донбасса", — объяснила она в интервью изданию "Факты".

В то же время, по мнению Ивлевой, в РФ процесс раскаяния, если такой случится, будет сопровождаться конкретными российскими особенностями.

"Думаю, будет так: сначала уволят Киселева, потом Соловьева, потом несколько дней по всем каналам промоют мозги народу, покажут разрушенный Донбасс, украинские села, которые стоят на коленях, когда привозят гробы. Промоют мозги немножко, потом придет очередной правитель, который скажет, что раньше у руля были негодяи. И народ в это поверит", — прогнозировала она.

Напомним, ранее российская журналистка рассказала, почему чувствует вину перед Украиной.

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Россия Украина журналистка война на Донбассе Виктория Ивлева
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