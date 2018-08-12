Российская журналистка утверждает о транспортировке Сенцова на самолете из Салехарда

Автор инсайда высказала надежду, что украинского политзаключенного везут в Киев.
Журналистка российского издания Новая газета Виктория Ивлева заявила о том, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым вылетел из города Селехард.
"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - заявила Ивлева.
Официально данную информацию пока никто не подтвердил.
Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ.