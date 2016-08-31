Российская журналистка рассказала, почему чувствует вину перед Украиной

После начала военных действий на Востоке Украины она раскритиковала действия российских властей.
Российская журналистка Виктория Ивлева побывала во многих горячих точках по всему миру.
Об этом пишет platfor.ma.
После начала военных действий на Востоке Украины она раскритиковала действия российских властей и отправилась в регион волонтерить.
Благодаря ей и ее товарищам несколько сот человек смогли выехать с неконтролируемых территорий и жить мирной жизнью.
"А вот если говорить о том, что меня больше всего не страшит, а тревожит, то это, конечно, Украина. Украина — это самая близкая нам страна, которая никогда в жизни России ничего плохого не сделала, особенно если мыслить ее в системе новых отношений с 1991 года. Даже ввод войск в Чехословакию, даже грузинская война как-то не так на меня подействовали. Потому что ничего более несправедливого я в жизни, скорее всего, и не видела. Хотя говорить о справедливости на войне в любом случае нельзя: раз гибнут люди, то какая может быть справедливость. Вот это ощущение несправедливости, вины, не дает мне спать.", — заявила Ивлева в интервью изданию.
Напомним, российский журналист дал прогноз по войне в Украине.