Распад России: Тука рассказал, когда Украина может потребовать от РФ возмещения убытков

Георгий Тука

Вопрос о возмещении Россией ущерба Украине за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе является очень непростым, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Верю, что мы (когда я говорю "мы", имею в виду Украину и наших союзников) в конце концов добьемся этого возмещения. Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов наводняли Россию наличным долларом и "окорочками Буша", Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись в первую очередь США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

По его словам, он призывает западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием после распада России.

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"Я очень хотел бы, чтобы эта империя прекратила свое существование. Это вовсе не означает, что я хочу атомной войны или уничтожение всех россиян бактериологическим оружием - абсолютно нет. Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. К тому моменту, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности", - считает Тука.

Напомним, ранее Тука озвучил сценарий примирения "братских народов" Украины и России.