У Путина раскрыли подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса

29 апреля 2019, 12:47

Песков признался, что говорить о решениях по паспортам РФ для украинцев еще рано.

Песков
У Путина раскрыли подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса / Фото: Вести.ру

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что пока рано говорить о конкретных решениях по упрощению получения российских паспортов украинцами.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось", — цитирует RT пресс-секретаря Владимира Путина Песков.

Так Песков ответил на вопрос о том, предполагается ли выдавать паспорт РФ всем желающим и нужен ли переезд в Россию для получения гражданства.

Читайте такжеРаздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит ЗеленскийРанее эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.  

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин российские паспорта ЛДНР Дмитрий Песков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:47
У Путина раскрыли подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса
12:30
Впервые пасхальное послание на Фанаре прочли на украинском языке Видео
12:05
МакSим впервые рассказала, что спасло ей жизнь во время страшной аварии
11:48
Путин снова публично пригрозил Украине и украинцам "газовой" удавкой
11:45
Турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой Фото Видео
11:21
Чтоб после праздника не было мучительно больно: как снять похмелье утром Видео
11:02
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
10:55
"Украв долбаный трактор": На Днепропетровщине сторожа разгромили село, поехав за водкой
10:49
Беременная Подкопаева побывала на шоу Лорак в Берлине Видео
10:46
Ученые нашли оригинальное лекарство от постоянных мигреней
10:28
Бывший командир спецназа рассказал, как силовики на Майдане швыряли гранаты из России: опубликовано видео Видео
10:15
США выходят из договора о торговле оружием: почему это плохо для Украины мнение
09:57
Тука объяснил, в чем состоит подлость указа Путина о российских паспортах для жителя ОРДЛО
09:56
Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Видео
09:50
Модель-красотка из Нидерландов блеснула прелестями на откровенных фото Фото
09:22
Эксперты рассказали, как Макрону нужно восстанавливать собор Парижской Богоматери после пожара
09:10
Синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019 Видео
08:55
Война на Донбассе: Боевики "ЛДНР" понесли небоевые потери Видео
08:31
Как Зеленский показал зубы мнение
08:14
В СНБО рассказали, во сколько миллионов "влетит" аудит Укроборонпрома
08:04
Мясо, курица и грибы: как сделать лучший маринад для шашлыка, рецепты Видео
07:55
Экс-замгенсека НАТО рассказал, вступит ли Украина в Альянс в ближайшее время
07:19
"Он - не такой дурак": эксперт оценил возможность импичмента Зеленского
06:53
Зеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толку мнение
06:39
Кто станет премьером: астролог назвал неожиданного кандидата
06:10
Знамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру" Видео
05:41
Золотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние Видео
05:11
Политолог рассказал, будет ли досрочный роспуск Рады и кто в нем заинтересован
04:34
Ученые рассказали, какой кофе лучше всего пить для здоровья
03:50
Сотрудники секс-индустрии жестко распекли сериал Netflix о БДСМ
03:03
Врач сказала, кому подходит трехразовое питание Видео
02:09
"Увидел родственную душу": эксперт рассказал об интересе Трампа к Зеленскому
01:50
Рева пояснил, почему назвал жителей оккупированного Донбасса "мразями"
01:28
Ученые выяснили, чем опасен хлеб
00:43
"Мумия": Алла Пугачева испугала поклонников новым фото
00:19
Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи Видео
28 апреля, воскресенье
23:44
В США умер один из авторов программы по утилизации ядерного оружия в странах СНГ
23:17
Собчак похвасталась, что сидела на коленках у Зеленского Видео
22:55
В Украине с июля возрастет стоимость ID-карт и загранпаспортов
22:27
Фильм Мстители: Финал установил абсолютный кассовый рекорд Видео
22:02
Названа наиболее опасная упаковка для продуктов питания Видео
21:39
"Переходят на русский язык": композитор обвинил украинских политиков в лицемерии
21:15
Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой Видео
20:48
Певица МакSим после ДТП потеряла память
20:25
"Не жалко мразей": Рева рассказал, что думает о жителях ОРДЛО Видео
20:01
ВСУ представили проект БТР для морской пехоты Украины Видео
19:42
На Пасху в Украине в храмы пришло на 2,5 млн больше людей, чем в 140-миллионной России Видео
19:13
В Житомире съели 100-килограммовую шоколадную писанку: опубликованы фото Фото Видео
18:50
В Украине приостановили оформление биометрических документов: названа причина Видео
18:40
В Эстонии стартуют масштабные учения НАТО с участием Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться