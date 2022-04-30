10 воздушных целей за сутки: ВСУ навсегда приземлили хваленый Су-25 / скриншот

ВС ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов. 29 апреля было поражено 10 воздушных целей РФ.

Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, среди них - штурмовик Су-25.

"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес оценил масштабы потерь оккупантов РФ в войне против Украины.

Читайте такжеАллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВо время обращения к парламенту он подчеркнул, что по данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских военных.

Также в Сети появилось новое видео с военнослужащей ВСУ Татьяной Чубар, которая является наводчиком экипажа самоходной артустановки.

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