10 воздушных целей за сутки: ВСУ навсегда приземлили хваленый Су-25

Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил.
ВС ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов. 29 апреля было поражено 10 воздушных целей РФ.
Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, среди них - штурмовик Су-25.
"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес оценил масштабы потерь оккупантов РФ в войне против Украины.
Читайте такжеАллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВо время обращения к парламенту он подчеркнул, что по данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских военных.
Также в Сети появилось новое видео с военнослужащей ВСУ Татьяной Чубар, которая является наводчиком экипажа самоходной артустановки.
Читайте также:
- 13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистов
- Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин
- "У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"