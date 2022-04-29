"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУ

Татьяна Чубар служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Ивана Выговского.
В Сети появилось новое видео с военнослужащей ВСУ Татьяной Чубар, которая является наводчиком экипажа самоходной артустановки.
Новый ролик опубликовали на Facebook-странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского.
"Татьяна Чубар, жарившая орков из САУ — две грани одной "Принцески", - говорится в подписи к опубликованному видео.
Отметим, что в TikTok миллионные просмотры набирают ролики блогерши с никнеймом "princeska_13". Девушка служит в рядах ВСУ и является наводчицей САУ.
Одно из видео, где защитница Украины лихо справляется с мощной военной машиной, уже набрало под 2 млн просмотров.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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