"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУ

Военнослужащая ВСУ Татьяна Чубар / Скриншот

В Сети появилось новое видео с военнослужащей ВСУ Татьяной Чубар, которая является наводчиком экипажа самоходной артустановки.

Новый ролик опубликовали на Facebook-странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского.

"Татьяна Чубар, жарившая орков из САУ — две грани одной "Принцески", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отметим, что в TikTok миллионные просмотры набирают ролики блогерши с никнеймом "princeska_13". Девушка служит в рядах ВСУ и является наводчицей САУ.

Одно из видео, где защитница Украины лихо справляется с мощной военной машиной, уже набрало под 2 млн просмотров.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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