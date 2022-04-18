Лихая девушка-наводчик САУ стала звездой в Сети и покорила украинцев

В рядах Вооруженных сил Украины Татьяна уже с 2017 года, а с началом войны пошла бить оккупантов.
Стали известны подробности о военнослужащей ВСУ, являющейся наводчиком самоходной артиллерийской установки, работа которой недавно попала на видео, ставшее вирусным в Сети.
Подробности о защитнице Украины по имени Татьяна сообщили в Facebook-странице 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.
"Это Татьяна из бригады Выговцев. Ранее она была кондитером, а теперь выкуривает врага", - сообщили в ВСУ.
Отмечается, что в рядах Вооруженных Сил девушка с 2017 года. Сперва служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше – в самоходном дивизионе. И все это в отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.
Потом она уехала учиться на наводчика САУ и была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове. В феврале планировала поехать учиться на командира пушки, но мужественно встала на защиту Украины.
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