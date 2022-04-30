Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине / Фото Reuters

Российские оккупанты будут продолжать наступление, в первую очередь, на Донбассе. В частности, армия РФ будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Однако сначала нужно захватить Северодонецк. Существует серьезная угроза, что этот город оккупанты с помощью массированных обстрелов могут превратить во "второй Мариуполь".

Такое мнение в интервью немецкому изданию Der Spiegel высказал военный аналитик Генри Шлоттман.

По его словам, маловероятно, что Россия сможет добиться существенных успехов в продвижении на Донбассе силами, которыми сейчас там располагает. Шлоттман предположил, что захватчики могут рассчитывать на первоначальный успех, однако захват больших территорий, особенно крупных городов, обойдется им очень дорого.

"Я думаю, что краткосрочной целью россиян будет строительство второго плацдарма на реке Северский Донец между Северодонецком и Славянском в Донецкой области, то есть укрепление для обеспечения переправы через реку. У них уже есть плацдарм через реку южнее Изюма. И они попытаются окружить украинские войска в городе Северодонецк", – отметил аналитик.

По его словам, сейчас российские оккупанты не атакуют город, а скапливаются к северо-западу от него. Если они смогут закрепиться на своих позициях, то Северодонецк будет отрезан.

"Россияне попытаются окружить город, прежде чем взять его. То же самое было и в Мариуполе. Я ожидаю повторения подобных сцен (как в Мариуполе, – ред.). Российская артиллерия вела очень ожесточенные бои по городским целям с множеством жертв среди мирного населения", - Заявил Шлоттман.

Он подчеркнул, что важнейшим элементом ведения войны оккупантами является массовое использование тяжелой артиллерии. Однако им не удается использовать эти орудия на полную мощность, поскольку украинская армия использует тактику мобильности, передвижения небольшими группами и постоянную смену мест дислокации.

При этом Шлоттман считает, что война может затянуться на месяцы, но Украина может ее выиграть.

"Абсолютно. Возможность (выиграть войну, - ред.) существует. Один вопрос, насколько быстро. Другой вопрос, применит ли Россия оружие массового уничтожения в случае неминуемого поражения", - сказал аналитик.

"Если Украина добьется успеха на Донбассе и попытается вернуть себе такие территории, как Крым, это будет серьезной проблемой для России. Мы не знаем, какие красные линии у России. Я не уверен, что российское руководство смирится с таким крупным военным поражением. Я также не уверен, что они действительно применят оружие массового поражения, но я также не верил, что Россия действительно вторгнется в Украину. И непонятно, какие долгосрочные цели преследуют россияне. Они стали международными изгоями для большей части мира. И когда кто-то настолько загнан в угол и проигрывает на поле боя, трудно понять, как далеко он собирается зайти", - отметил Шлоттман.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. В частности, противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные мероприятия к продвижению на Северодонецк и продолжает артиллерийские обстрелы украинских войск.

СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщало, что российские оккупанты после более двух месяцев широкомасштабной войны против Украины начали учиться на своих ошибках и теперь меняют тактику наступления.

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