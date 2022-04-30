УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel

30 апреля 2022, 06:46

Армия РФ будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска, но сначала нужно захватить Северодонецк. Россияне попытаются окружить город, прежде чем взять его.

Мариуполь, война
С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине / Фото Reuters

Российские оккупанты будут продолжать наступление, в первую очередь, на Донбассе. В частности, армия РФ будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Однако сначала нужно захватить Северодонецк. Существует серьезная угроза, что этот город оккупанты с помощью массированных обстрелов могут превратить во "второй Мариуполь".

Такое мнение в интервью немецкому изданию Der Spiegel высказал военный аналитик Генри Шлоттман.

По его словам, маловероятно, что Россия сможет добиться существенных успехов в продвижении на Донбассе силами, которыми сейчас там располагает. Шлоттман предположил, что захватчики могут рассчитывать на первоначальный успех, однако захват больших территорий, особенно крупных городов, обойдется им очень дорого.

"Я думаю, что краткосрочной целью россиян будет строительство второго плацдарма на реке Северский Донец между Северодонецком и Славянском в Донецкой области, то есть укрепление для обеспечения переправы через реку. У них уже есть плацдарм через реку южнее Изюма. И они попытаются окружить украинские войска в городе Северодонецк", – отметил аналитик.

По его словам, сейчас российские оккупанты не атакуют город, а скапливаются к северо-западу от него. Если они смогут закрепиться на своих позициях, то Северодонецк будет отрезан.

"Россияне попытаются окружить город, прежде чем взять его. То же самое было и в Мариуполе. Я ожидаю повторения подобных сцен (как в Мариуполе, – ред.). Российская артиллерия вела очень ожесточенные бои по городским целям с множеством жертв среди мирного населения", - Заявил Шлоттман.

Он подчеркнул, что важнейшим элементом ведения войны оккупантами является массовое использование тяжелой артиллерии. Однако им не удается использовать эти орудия на полную мощность, поскольку украинская армия использует тактику мобильности, передвижения небольшими группами и постоянную смену мест дислокации.

При этом Шлоттман считает, что война может затянуться на месяцы, но Украина может ее выиграть.

"Абсолютно. Возможность (выиграть войну, - ред.) существует. Один вопрос, насколько быстро. Другой вопрос, применит ли Россия оружие массового уничтожения в случае неминуемого поражения", - сказал аналитик.

"Если Украина добьется успеха на Донбассе и попытается вернуть себе такие территории, как Крым, это будет серьезной проблемой для России. Мы не знаем, какие красные линии у России. Я не уверен, что российское руководство смирится с таким крупным военным поражением. Я также не уверен, что они действительно применят оружие массового поражения, но я также не верил, что Россия действительно вторгнется в Украину. И непонятно, какие долгосрочные цели преследуют россияне. Они стали международными изгоями для большей части мира. И когда кто-то настолько загнан в угол и проигрывает на поле боя, трудно понять, как далеко он собирается зайти", - отметил Шлоттман.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. В частности, противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные мероприятия к продвижению на Северодонецк и продолжает артиллерийские обстрелы украинских войск.

СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщало, что российские оккупанты после более двух месяцев широкомасштабной войны против Украины начали учиться на своих ошибках и теперь меняют тактику наступления.

Другие новости:

viber
война в Украине война на Донбассе новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z" "Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуАктриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуИдет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на Украину Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияСамый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовления
Поддержите Главред

Последние новости

07:00

День пограничника 2022 в Украине: мощные поздравления и открытки защитникам

06:46

Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel

06:31

Запад готовился к войне с инопланетянами, но не с Путиныммнение

06:25

Гороскоп на май 2022 для Водолеев: возвращение к бывшему, новая вершина и прибыль

05:10

НАТО – очень слабый блок, у Украины есть шанс создать мощный союз с Британией и Польшей – БадракВидео

Реклама
04:40

Таролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и назвала сроки окончания войны

04:10

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

03:34

Как избавиться от повышенного давления: врачи назвали шесть способов

03:03

Гороскоп на неделю 2-8 мая: Тельцам – важное событие, Львам – удача в деньгах, Водолеям – важная встреча

02:35

РФ уже проиграла войну в Украине, но "проигрыш" может затянуться на годы – военный экспертВидео

02:02

"Это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать": звезда 9 роты осудил войну в УкраинеВидео

01:25

Военный эксперт оценил шансы оккупантов захватить город-форпост на востоке УкраиныВидео

00:21

Армия РФ замедлила наступление: Арестович назвал две причины

29 апреля, пятница
23:54

Как оказать поддержку пострадавшим от войны: советы психолога

23:47

Путин готовит важное заявление на 9 мая: СМИ раскрыли сценарий КремляВидео

23:36

Защитники Мариуполя в обмен на "ПМР": Гиркин раскрыл неожиданный сценарий тайных переговоровВидео

23:27

США начали подготовку украинских военных в Германии - Пентагон

23:11

Метрополитен опера заменила Нетребко на украинскую певицу

23:05

Зеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблемуВидео

23:04

"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с роднымиВидео

Реклама
22:34

Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООНВидео

22:34

Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врагаВидео

22:17

В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – ЗеленскийВидео

22:15

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасностиВидео

21:58

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни ПутинаВидео

21:45

На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

21:41

Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

21:30

Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – ЗеленскийВидео

21:27

Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в МариуполеВидео

20:56

Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФВидео

20:44

Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь МариуполяВидео

20:33

Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат БалтфлотаВидео

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границеВидео

19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

Реклама
18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

17:06

"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять