Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм Северодонецка

Враг продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне.
Российские оккупационные войска продолжают наносить авиаудары по Мариуполю, а также ведут наступательные действия на Донбассе.
"На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода Азовсталь, а также осуществлял переброску части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.
При этом, на Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.
"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. Продолжает терять эту разведывательную технику", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.
"Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные мероприятия к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", - говорится в сообщении.
Также сказано, что в целом "противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом".
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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