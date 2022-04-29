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Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм Северодонецка

29 апреля 2022, 19:57

Враг продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне.

война
ВСУ уничтожают оккупантов РФ / Facebook/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска продолжают наносить авиаудары по Мариуполю, а также ведут наступательные действия на Донбассе.

"На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода Азовсталь, а также осуществлял переброску части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

При этом, на Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. Продолжает терять эту разведывательную технику", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

"Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные мероприятия к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в целом "противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Генштаб ВСУ война России и Украины
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