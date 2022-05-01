Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВА

Войска ПВО Украины готовы к нанесению ударов по вражеским воздушным целям / Фото facebook.com/kpszsu

Люди, которые живут в оккупированном Приднестровье, бегут из анклава, в котором российские войска устраивают провокации, в Молдову или даже Одессу. Как полагают они, в Украине безопаснее, потому что здесь есть ВСУ. Есть информация о готовности России высадить десант в анклаве, и если произойдет такая попытка, ВСУ будут сбивать военные самолеты в воздушном пространстве своего государства. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что после запуска российских провокаций многие приднестровцы стали бежать то в Молдову, то в Одессу.

Читайте такжеРФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИ"Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины", - сказал Братчук.

Также он добавил, что сейчас говорится о якобы планах России по переброске десанта в Приднестровье. Если такие самолеты будут летать над территорией Украины, силы ПВО будут их сбивать.

"Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, наши ВСУ будут сбивать военные самолеты", - подчеркнул Сергей Братчук.

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Ситуация в Приднестровье

В оккупированном Россией Приднестровье 25 апреля произошел взрыв в здании так называемого "Министерства государственной безопасности".

На следующий день, 26 апреля, в Приднестровье произошел еще один взрыв. Были разрушены ретрансляционные вышки. Вышли из строя две мощные антенны, которые передавали трансляцию радиостанций РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия осуществляет провокации в Приднестровье, в результате чего ситуация для Молдовы становится сложной. По его словам, Кишиневу следовало бы обратиться за помощью к Украине или Румынии. Киев мог бы взять под контроль анклав Приднестровье по просьбе молдавской стороны.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что наступление на Украину может произойти со стороны Приднестровья. Поэтому Киев продумал вопрос обороны в данном направлении. Однако в Тирасполе понимают, что если анклав подключится к войне России против Украины, он перестанет существовать. Следовательно, вопрос наступления с Приднестровья, скорее, является информационным давлением на Киев.

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